San Floro avrà il suo ATM. Ad annunciarlo è il sindaco Bruno Meta, che ha comunicato il raggiungimento dell’obiettivo dopo una serie di interlocuzioni con Poste Italiane avviate nel dicembre 2019, pochi mesi dopo il suo insediamento.

La richiesta nasceva dalla necessità di garantire ai cittadini un accesso più agevole ai servizi finanziari. L’ufficio postale del paese, infatti, è aperto al pubblico soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì, un’organizzazione che rendeva necessario individuare una soluzione per consentire operazioni in modalità self-service anche al di fuori degli orari di apertura.

Dopo anni di richieste e confronti con la società, il risultato è stato raggiunto. Per la piena operatività dello sportello automatico bisognerà attendere circa un mese: i tecnici incaricati stanno completando le ultime operazioni di collegamento.

Meta ha ringraziato quanti hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, con un particolare riconoscimento ai funzionari e ai dirigenti di Poste Italiane che hanno accolto le esigenze della comunità sanflorese.