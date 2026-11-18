La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo aderisce allo sciopero generale nazionale del 20 novembre e invita lavoratrici, lavoratori, pensionati e giovani alle manifestazioni di Catanzaro, Lamezia Terme, Crotone e Vibo Valentia, per chiedere un cambiamento delle politiche economiche e sociali del governo.

Quattro gli appuntamenti.

A Catanzaro, concentramento alle 9.30 in piazza Matteotti e corteo fino a piazza Luigi Rossi.

A Lamezia Terme, ritrovo alle 9.30 in via Leonardo da Vinci 1, partenza del corteo alle 10.30 verso corso Giovanni Nicotera e comizio alle 11.30 nell’isola pedonale.

A Crotone, concentramento alle 9.30 in piazzale Nettuno, corteo dalle 10.30 e comizio in piazza della Resistenza.

A Vibo Valentia, ritrovo alle 9 in piazza Garibaldi, corteo alle 10 lungo corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III, comizio alle 11 in piazza Municipio. Nelle quattro piazze sono previsti interventi di studenti, lavoratori e pensionati.

«Ci mobilitiamo perché salari e pensioni perdono valore, i servizi pubblici faticano a rispondere ai bisogni e la precarietà impedisce a troppe persone di costruire un futuro – afferma il segretario generale della Cgil Area vasta, Francesco Gatto –. La manovra deve partire da queste urgenze, particolarmente pesanti nei nostri territori».

«Avere un’occupazione non basta più a garantire tranquillità economica – prosegue Gatto –. I rinnovi contrattuali devono recuperare quanto perso con l’inflazione e assicurare aumenti reali delle retribuzioni. Occorrono maggiori stanziamenti per il pubblico impiego e la piena rivalutazione delle pensioni. Chiediamo inoltre di fermare l’aumento dell’età pensionabile e tutelare chi svolge lavori gravosi e chi ha alle spalle carriere discontinue».

Per il segretario generale, il recupero del potere d’acquisto richiede anche un fisco più equo: «Gli incrementi salariali non possono essere assorbiti dalle imposte. Servono la restituzione del drenaggio fiscale, l’adeguamento dell’Irpef all’inflazione e una lotta efficace all’evasione. Lavoratori dipendenti e pensionati non possono continuare a sostenere un carico sproporzionato».

Centrale la difesa dei servizi: «Sanità, scuola e assistenza alle persone non autosufficienti richiedono investimenti e personale. Le difficoltà di accesso alle cure colpiscono soprattutto chi non può pagare. Contestiamo l’aumento delle risorse per il riarmo mentre restano scoperti bisogni essenziali».

Per Gatto servono inoltre politiche industriali capaci di affrontare le crisi e accompagnare le trasformazioni produttive, difendendo l’occupazione. «Il Mezzogiorno ha bisogno di lavoro stabile, diritto allo studio e politiche per la casa. La sicurezza sul lavoro deve essere sostenuta da prevenzione, controlli e responsabilità negli appalti. Il 20 novembre porteremo nelle piazze una richiesta precisa: cambiare la manovra, mettendo al centro lavoro, salute e dignità delle persone».