Il calo demografico ridisegna la geografia dell’istruzione: la regione è seconda in Italia per numero di chiusure. Crescono le pluriclassi e oltre il 71% degli edifici scolastici è senza certificato di agibilità. I dati di Save the Children

Negli ultimi dieci anni in Calabria a causa del calo demografico, con meno iscritti e un piano di dimensionamento, sono state chiuse 263 sedi scolastiche, collocando la regione al secondo posto in Italia per numero di chiusure. In Italia si contano, nello stesso periodo, 800mila alunni in meno nelle aule con 1.571 istituti chiusi. Questa la fotografia della scuola restituita dalla XVII edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo "Scuola liberatutti", diffusa oggi da Save the Children. Aumentano le pluriclassi, cioè classi formate da 8 a 18 studenti di età diverse che si creano quando il numero di alunni dello stesso anno scende sotto i 10. La Calabria ha il 5,1% di pluriclassi alla primaria, poco inferiore alla più alta percentuale (5,9%) che si registra in Basilicata e Molise. Il 35,7% delle scuole dell'infanzia in Italia ha classi vuote, con pochi bambini, a rischio chiusura. Le province calabresi superano tutte la media nazionale, con in testa Cosenza (60,1%), seguita da Reggio Calabria (56,5%), Vibo Valentia (56,4%), Crotone (55,4%) e Catanzaro (53,6%). In Italia quasi due edifici scolastici su tre (62,8%) risultano privi del certificato di agibilità, soprattutto nel Lazio (87,3%) e in Sardegna (85,8%), mentre in Calabria sono il 71,8%. Oltre un terzo è privo dei tre certificati essenziali per la sicurezza (agibilità, prevenzione incendi, omologazione centrale termica), in Calabria il 55,7%.