Catanzaro si prepara a vivere una giornata di grande sport e visibilità internazionale. Martedì 12 maggio 2026 il Giro d’Italia farà tappa nel capoluogo calabrese, portando con sé entusiasmo, pubblico e riflettori accesi su uno dei territori più suggestivi del Sud.

La partenza ufficiale è fissata alle ore 13.40 dal Parco della Biodiversità “Michele Traversa”, uno dei polmoni verdi più importanti della città. Da qui i corridori attraverseranno alcune delle principali arterie urbane, dando vita a un percorso che unisce sport e valorizzazione del patrimonio cittadino.

Il tracciato nel cuore della città

Dopo lo start, il gruppo si dirigerà verso i Giardini San Leonardo (via Piave), proseguendo per Piazza Matteotti e imboccando poi Corso Mazzini, cuore pulsante della vita cittadina. Il percorso continuerà verso Piazza Cavour, nei pressi della Questura, per poi transitare davanti al Teatro Politeama, simbolo culturale di Catanzaro. La corsa proseguirà lungo Via Italia fino alla Rotatoria Gualtieri, per poi attraversare il suggestivo Ponte Morandi e immettersi su Viale De Filippis, uno degli assi viari principali.

Un evento che unisce sport e promozione del territorio

La tappa rappresenta un’occasione unica per Catanzaro, non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico e mediatico. Migliaia di spettatori sono attesi lungo il percorso, mentre le immagini della città faranno il giro del mondo grazie alla copertura televisiva internazionale.

La tappa del Giro d’Italia si conferma così una vetrina straordinaria per il territorio: un mix di paesaggi, cultura e passione sportiva che promette di lasciare il segno. La città è già in fermento: istituzioni, associazioni e cittadini si preparano ad accogliere uno degli eventi più attesi del calendario sportivo nazionale.

Mercoledì 6 maggio, alle ore 10.15, nella sala concerti di Palazzo de Nobili, si terrà la conferenza stampa di presentazione della tappa del Giro d’Italia che partirà dalla città di Catanzaro. Saranno presenti il Sindaco Nicola Fiorita; l’assessore allo Sport Antonio Battaglia; in videocollegamento la Senior Sport Manager Ciclismo e Responsabile Rapporti Istituzionali RCS Sport Giusy Virelli; il Presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile; il Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara; il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Pietro Falbo; il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro Virgilio Piccari.