Il Tribunale amministrativo regionale respinge l'istanza di sospensione che era stata avanzata dall'imprenditore Marsico in contrasto con la decisione di Palazzo De Nobili

Resta valido il provvedimento di sgombero per le giostre e i tappeti elastici situati in via Carlo Pisacane, nella zona di Giovino. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha infatti bocciato l'istanza di sospensione che era stata avanzata dall'imprenditore Antonio Marsico contro la decisione del Comune di Catanzaro.

I giudici del Tar, in questa fase cautelare, hanno ritenuto corretto l'operato di Palazzo De Nobili, confermando la legittimità del suo potere di autotutela. Una decisione che, nei fatti, dà il via libera definitivo allo sgombero dell'area comunale.

Al centro della disputa c'è un terreno che il Comune ha acquisito dalla Provincia a fine 2023. L'area non è destinata a rimanere vuota: su di essa verrà infatti avviato un importante piano di rigenerazione urbana e sociale, sostenuto dai fondi europei del Pnrr.

Gli interventi previsti dal progetto includono la bonifica e la riqualificazione ambientale dell'intera zona degradata, la creazione di aree verdi attrezzate e la costruzione di un impianto sportivo polivalente indoor.