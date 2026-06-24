Sono 9 i comuni calabresi beneficiari di risorse per complessivi 225 mila euro nell’ambito dell’iniziativa “Spiagge Sicure 2026”, il progetto promosso dal Ministero dell’Interno per rafforzare la sicurezza urbana nelle località costiere durante la stagione estiva. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

I comuni destinatari del finanziamento sono cinque in provincia di Catanzaro (Badolato, Falerna, Montepaone, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e Squillace), tre in provincia di Cosenza (Grisolia, Mandatoriccio e Sangineto) e Cirò Marina in provincia di Crotone.

Si tratta di amministrazioni selezionate nell’ambito di una platea nazionale di 60 Comuni costieri, non capoluogo di provincia e con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, individuati anche sulla base delle presenze turistiche registrate nelle strutture ricettive, che riceveranno un contributo di 25 mila euro ciascuno per realizzare interventi finalizzati al rafforzamento della sicurezza urbana nei mesi di maggiore afflusso turistico. Le risorse potranno essere utilizzate per l’assunzione di personale di Polizia locale a tempo determinato, per il potenziamento dei servizi attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti, con particolare attenzione al contrasto del commercio abusivo e della contraffazione.

L’iniziativa, finanziata attraverso il Fondo per la sicurezza urbana, è rivolta ai territori maggiormente esposti ai fenomeni di illegalità commerciale durante la stagione estiva e mira a sostenere l’azione dei Comuni nella tutela della legalità, dei consumatori e delle attività economiche che operano nel rispetto delle regole.

«Spiagge Sicure rappresenta uno strumento concreto attraverso il quale lo Stato affianca i Comuni costieri nell’attività di prevenzione e controllo del territorio durante i mesi estivi, quando l’aumento delle presenze turistiche richiede un ulteriore impegno sul fronte della sicurezza. Le risorse assegnate consentiranno di rafforzare i servizi di vigilanza, contrastare il commercio abusivo e la contraffazione e promuovere una maggiore consapevolezza tra cittadini e visitatori. Un intervento che contribuisce a tutelare la legalità, a sostenere gli operatori economici onesti e a garantire una migliore fruizione delle nostre località balneari», ha dichiarato il sottosegretario Wanda Ferro.