Il sindaco Fiorita, a nome della città, si è detto orgoglioso di un oro europeo che Catanzaro sente anche suo grazie a una atleta giovanissima che è, di fatto, una ambasciatrice del Capoluogo in Italia e in Europa

Il sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto questa mattina nella Casa comunale Alessandra Talarico, pallavolista reduce, insieme con la nazionale femminile di volley Under 22, dell’oro conquistato ai Campionati europei nei Paesi Bassi.

Alessandra Talarico, catanzarese, ad appena diciotto anni è già un talento indiscusso. Scesa in campo durante il terzo set della finalissima, vinta dalle azzurre contro la Serbia, Talarico è stata autrice di un punto prezioso, dimostrando carattere e maturità agonistica contro avversarie più adulte di lei.

Nel cordiale colloquio con il sindaco, l’atleta ha avuto modo di raccontare il suo percorso, con i primi passi mossi sui campi di casa, formandosi nella Pallavolo Stella Azzurra Catanzaro con cui ha esordito in Serie C a soli tredici anni. Poi, Alessandra ha spiccato il volo approdando alla prestigiosa accademia del Volleyrò Casal de' Pazzi a Roma, fino al salto nel professionismo in Serie A2 con la Busto Arsizio.

Fiorita, a nome della Città, si è detto orgoglioso di un oro europeo che Catanzaro sente anche suo grazie a una atleta giovanissima che è, di fatto, una ambasciatrice del Capoluogo in Italia e in Europa. Di Alessandra Talarico, il sindaco ha sottolineato lo straordinario talento naturale e soprattutto il coraggio e la tenacia con cui l’atleta lo ha coltivato; anche quando in giovanissima età la costante progressione di carriera l’ha obbligata a lasciare i Tre colli, dove però torna regolarmente a coltivare il suo legame con Catanzaro, forte quanto la sua passione per lo sport.