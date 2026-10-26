Come da previsione la veloce perturbazione da Nord ha raggiunto la Calabria nel weekend appena trascorso ed ha causato locale maltempo. In particolare piogge sparse hanno interessato le aree Tirreniche con qualche sconfinamento che ha raggiunto le aree interne e localmente quelle Joniche. Il passaggio della perturbazione ha aperto la strada però ad aria più fresca la quale ha apportato un generale calo delle temperature su tutta la Calabria e con valori minimi localmente freddi. Ecco alcune temperature registrate dalle stazioni meteorologiche sparse per il territorio:

 Lorica -1.1°C

 Aprigliano - Diga di Spineto -0.7°C

 Longobucco - Cecita 1.3°C

 Casali del Manco - Botte Donato 1.3°C

 Bianchi - Palinudo Staglio 1.6°C

 Serra S.Bruno 1.6°C

 Lorica - Nocelle-Arvo 1.8°C

 Soveria Mannelli 1.9°C

 Mongiana P. 2.°C

 Spezz. Sila - Camigliatello Silano 2.1°C

 San Giovanni in Fiore 3.7°C

 San Severino - Madonna del Pollino 3.9°C

 Spadola 4.0°C

 Gambarie d’ Aspromonte 4.5°C

 Campo Tenese 5.0°C

 Parenti 5.0°C

 Fabrizia 5.2°C