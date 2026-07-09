La fase stabile e con clima gradevole continua ad interessare la Calabria. L’alta pressione infatti ingloba tutto il Mediterraneo apportando bel tempo ovunque e con caldo intenso che interessa le aree del Nord Italia, mentre valori decisamente più normali per il periodo si registrano sulla nostra regione con temperature che non superano i 30-32°C lungo le coste e pianure. Tuttavia durante le ore pomeridiane insiste la locale e intensa attività convettiva sui monti della Sila e del Pollino, con temporali di forte intensità accompagnati da grandine.

La giornata di giovedì infatti inizierà con una mattinata stabile su tutta la regione e con cieli che si manterranno sereni ovunque. Nel pomeriggio si avrà la formazione di nubi temporalesche nelle aree montuose con temporali di forte intensità, specie su Sila e Pollino. Le precipitazioni tenderanno inoltre a sconfinare verso le aree costiere del Catanzarese dove non sono da escludere anche qui fenomeni intensi.

Migliora comunque dal pomeriggio stesso su tutte le aree.

Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori senza particolari eccessi e i venti risulteranno variabili.