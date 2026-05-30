Dopo una settimana stabile ma con qualche pioggia pomeridiana tra Sila e Pollino, sabato e domenica regaleranno sole e cieli sereni. Sulle coste termometro tra i 25 e i 27 gradi

La settimana che sta per terminare è stata caratterizzata dal dominio anticiclonico. Le condizioni meteorologiche infatti si sono rivelate stabili su gran parte della Regione e con temperature molto miti: il termometro ha raggiunto picchi di 31°C nelle aree interne del Cosentino mentre altrove si sono raggiunti valori intorno ai 26-28°C in un contesto molto mite ma senza particolari eccessi.

Tuttavia infiltrazioni di aria fresca in quota hanno fatto si che durante le ore pomeridiane si formasse l’instabilità termo convettiva con temporali che hanno interessato le aree interne e montuose della Sila e del Pollino e con pioggia accompagnata da grandine. Le precipitazioni sono riuscite inoltre a raggiungere anche le aree Joniche della Regione e in particolare l’area di Catanzaro.

Intanto l’anticiclone si va rinforzandosi: durante il weekend assisteremo a giornate prettamente stabili e soleggiate praticamente su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature sono previste stazionarie con valori diffusamente intorno ai 25-27°C lungo le coste ma con picchi fino ai 30-31°C nelle aree interne specie del Cosentino.