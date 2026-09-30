Costruire una rete stabile tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore per superare la cultura dell'affidamento e passare a quella della collaborazione paritaria. È questo il cuore di “Il volontariato che tiene insieme i territori”, la giornata di confronto e lavoro promossa dal Centro Servizi al Volontariato (CSV) Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia “Calabria Centro”, ospitata presso l’Aula Sancti Petri del capoluogo.

L'iniziativa, strutturata in tre panel partecipativi, punta a raccogliere e sistematizzare le proposte del territorio per la stesura del Manifesto e del Regolamento dell’Amministrazione Condivisa, un documento che nasce dal dialogo tra comunità, Terzo Settore e istituzioni e che sarà successivamente presentato alla Regione Calabria nel mese di ottobre per diventarne un vero e proprio atto amministrativo.

Rita Ciciarello (CSV): «Superare la reciproca sfiducia con un linguaggio comune»

A delineare lo spirito dell'iniziativa è stata la Presidente del CSV Calabria Centro, Rita Ciciarello, che ha sottolineato come la giornata rappresenti un momento operativo di svolta culturale più che un semplice convegno:

«La giornata di oggi è un momento concreto di confronto e di dialogo tra il mondo del volontariato e la Pubblica Amministrazione per attuare finalmente il principio dell’amministrazione condivisa. Co-programmazione e co-progettazione rischiano di rimanere strumenti sterili se non si crea un reale rapporto di fiducia tra le parti. Il mondo del volontariato in Calabria è straordinariamente attivo, ma spesso sconta una reciproca sfiducia con le istituzioni. Per questo dobbiamo adottare un nuovo paradigma e un linguaggio comune per la cura dei beni d'interesse generale».

L'obiettivo finale, come confermato dalla Presidente, è raccogliere gli esiti dei laboratori e dei panel per redigere una proposta condivisa da portare in Cittadella Regionale: «Vogliamo elaborare un documento condiviso che sia portato all'attenzione della Regione Calabria affinché si trasformi in una norma e in un atto amministrativo concreto a supporto di tutti i territori».

Nicola Fiorita: «Dai Patti di Collaborazione al cambio di paradigma»

All'evento è intervenuto anche il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, portando l'esperienza concreta della città che ha già approvato il Regolamento sui Patti di collaborazione, tracciando una strada di innovazione amministrativa: «I Patti di collaborazione rappresentano un vero cambio di paradigma nella visione della pubblica amministrazione. Vogliamo abbandonare la logica della competizione — dove ciascun soggetto si muove da solo per chiedere contributi, concessioni o finanziamenti — per passare a una logica di vera collaborazione. Nessuna amministrazione può andare avanti senza le idee e le energie che arrivano dalla società».

Il primo cittadino ha poi ricordato i risultati tangibili già ottenuti sul territorio grazie a questo strumento: dalla riapertura integrale del Parco Li Comuni alla gestione del PalaLedda nel quartiere Corvo, fino al progetto del Bike Park. Esperienze che dimostrano come spazi storicamente abbandonati possano tornare a vivere se affidati alla cura e alla corresponsabilità della cittadinanza attiva e delle associazioni.

Verso il Manifesto dell’Amministrazione Condivisa

La giornata di lavori si chiuderà con la sintesi delle proposte emerse dai tavoli tematici, ponendo le basi per il percorso regionale di ottobre. L'iniziativa del CSV Calabria Centro si conferma così un catalizzatore fondamentale per trasformare l'amministrazione condivisa da semplice slogan a modello organizzativo stabile ed efficace per tutta la Calabria.