Bandi riservati agli interni, pubblicati in tre giorni e aperti per una settimana. Il consigliere di Forza Italia solleva interrogativi sui rapporti di parentela tra docenti e vertici dell’Ateneo: «I nomi dei candidati non sono pubblici, ma i cognomi potrebbero raccontare molto»

Venti posti da professore ordinario, bandi riservati a chi lavora già nell'Ateneo e una serie di possibili legami familiari tra candidati e docenti che ricoprono ruoli di vertice. È il caso sollevato da Antonello Talerico, consigliere comunale di Catanzaro e componente della segreteria regionale di Forza Italia, che chiede all'Università Magna Graecia di rendere pubblici gli atti e chiarire chi abbia partecipato alle decisioni sui concorsi.

Secondo la ricostruzione di Talerico, i venti bandi sono stati pubblicati nell'arco di tre giorni e sono rimasti aperti per una settimana. Si tratta di procedure riservate al personale interno. I nomi dei candidati, però, non sono stati resi pubblici e i verbali delle commissioni presenti sul sito dell'Ateneo risultano oscurati. Il 23 novembre il consigliere avrebbe chiesto al Rettore se tra gli aspiranti ordinari ci fossero mogli, mariti o figli di professori dello stesso Ateneo. «Non solo non ho avuto risposta, ma dall'Università si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni ad alcuni giornalisti che li avevano contattati», riferisce.

Il caso del Rettore Giovanni Cuda e della cattedra di Biologia molecolare

Il primo nodo riguarda il Rettore Giovanni Cuda. Talerico sostiene che abbia firmato sia il bando per la cattedra di Biologia molecolare sia il decreto di nomina della commissione chiamata a valutare la moglie, attualmente professoressa associata nella stessa disciplina. Secondo il consigliere, la docente sarebbe diventata associata nell'aprile 2025 e, a distanza di circa diciannove mesi, sarebbe arrivata la procedura per il passaggio a ordinaria.

Il consigliere richiama anche un altro passaggio: fino alla primavera Cuda sarebbe stato inquadrato proprio in Biologia molecolare, per poi passare il 3 aprile alla Biochimica con un decreto firmato dal Prorettore. Sette mesi più tardi avrebbe sottoscritto il bando per la cattedra nella disciplina precedente. «Perché ha cambiato materia? Chi lo ha chiesto e con quale motivazione? Quel decreto sul sito non c'è», domanda Talerico.

I possibili legami familiari e il ruolo di Daniele Torella

Un secondo fronte riguarda Daniele Torella, presidente del Senato accademico e direttore del dipartimento al quale, secondo Talerico, sono state assegnate diverse delle nuove cattedre. Il consigliere ricorda che il Senato ha dato il via libera ai posti il 29 ottobre e chiede se tra i candidati alle tre procedure per le scienze tecniche mediche ci sia anche la moglie di Torella, professoressa associata nel suo stesso dipartimento.

Nel mirino finisce anche l'area della Neurologia. Gli associati in servizio sarebbero tre e tra questi, secondo la ricostruzione del consigliere, ci sarebbe il figlio di Aldo Quattrone, Rettore dell'Ateneo dal 2011 al 2017 e oggi professore emerito della stessa disciplina. Talerico richiama il curriculum pubblicato dall'Università, dal quale risulterebbero la laurea nel 2016 e la specializzazione nel 2022, e solleva interrogativi sui tempi di una possibile progressione alla cattedra di ordinario.

Altri rapporti familiari vengono indicati dal consigliere per tre diverse procedure: in Psichiatria, l'unica associata sarebbe la moglie dell'ordinario Pasquale De Fazio; in Pediatria, tra gli associati figurerebbe la moglie di Pierfrancesco Tassone, ordinario di Oncologia; in Chimica farmaceutica, sarebbe presente la moglie di Carlo Cosentino, ordinario di Bioingegneria e componente di una commissione in un'altra procedura della stessa tornata. La docente, aggiunge Talerico, farebbe parte anche del Senato accademico.

«Se mi sbaglio, basta pubblicare l'elenco dei candidati»

Il consigliere precisa di non voler mettere in discussione i titoli dei docenti citati né il diritto di ciascuno a partecipare a un concorso. Soprattutto, riconosce che non esiste alcun atto pubblico che dimostri che le persone indicate abbiano effettivamente presentato domanda. La sua contestazione riguarda la scarsa trasparenza delle procedure e l'eventuale presenza di situazioni di conflitto d'interesse.

«Quando un concorso è riservato agli interni e in una materia gli interni sono uno, due o tre, la domanda viene da sé. Se mi sbaglio, al Rettore basta pubblicare un elenco», afferma. Talerico richiama inoltre il principio per cui chi partecipa alle decisioni deve astenersi quando si trova in una situazione di conflitto legata a un familiare. Da qui le domande sulle eventuali astensioni in Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, presieduto dallo stesso Rettore, e sulla nomina delle commissioni.

I verbali non pubblicati e il silenzio della politica

Un ulteriore elemento di contestazione riguarda gli atti che hanno portato all'apertura dei concorsi. I bandi richiamano le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 12 ottobre, dei Consigli di dipartimento del 20 ottobre, del Senato del 29 ottobre e del Cda del 30 ottobre. Secondo Talerico, nessuno di questi verbali è disponibile online nella sua versione integrale e quelli dei dipartimenti risulterebbero aggiornati soltanto fino a luglio.

Il consigliere critica anche l'assenza di prese di posizione pubbliche da parte dei partiti, del sindaco e delle forze politiche cittadine. «Come mai nessun partito parla? Sarà per paura? Sarà per vicinanza? Sarà per convenienza?», domanda, chiamando in causa anche quella che definisce la doppia morale di una parte della sinistra.

Intanto le procedure proseguono. Le prove orali, spiega Talerico, saranno pubbliche e si svolgeranno online: una è fissata per mercoledì 25 novembre alle 15.30, un'altra per il primo dicembre e quella di Psichiatria per il 14 dicembre. È anche attraverso queste prove che potranno emergere i nomi dei partecipanti. La richiesta politica del consigliere è che l'Ateneo renda disponibili gli atti e chiarisca i passaggi decisionali prima che le procedure arrivino alla conclusione.