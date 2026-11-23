«… parliamo chiaro, la malavita l’abbiamo imbastardita noi per gli interessi». Un dialogo sui massimi sistemi della ‘ndragheta e sull’ascesa di un capo clan, o presunto tale, gli investigatori della Dda di Catanzaro lo hanno carpito il 26 novembre 2022 nell’abitazione di Luigi Pane, classe ’69, detto Gigi (ma i suoi sodali lo chiamano anche “Anatra”), la dote del Vangelo in una mano e la filosofia della schiettezza nell’altra. Luigi Pane è considerato il capo della cosca Pane con epicentro a Belcastro e competenza su Botricello, Marcedusa e Sersale, dove comanda sulle attività criminali insieme al padre Rodolfo, classe ’39 e al fratello Salvatore, classe ’70.Ma il suo curriculum, secondo la Distrettuale, non si ferma qui: «Detiene il ruolo di capo società anche sul paese di Sersale, ove ha nominato come contabile Raffaele Vincenzo; azionista della cosca; partecipa alle riunioni di ‘ndrangheta, presiedute dagli esponenti di vertice della cosca Ferrazzo, svolgendo un ruolo fondamentale per il riassetto degli equilibri della zona pre-silana, dopo la pace imposta nell’anno 2006 dai vertici della cosca Arena; svolge la funzione di tramite tra la cosca Pane e le altre ‘ndrinc, quale quella dei Ferrazzo di Mesoraca, quella dei Mannolo (appartenenti al ceppo cosiddetto dei pecorari) di San Leonardo di Cutro, quella dei Carpino di Petronà, quella dei Bubbo di Pctronà, quella dei Trovato Coco di Marcedusa con ramificazioni in Lombardia, quella dei Pelle di San Luca, quella dei Mamone di Fabrizia, nonché ha rapporti con il gruppo criminale di etnia rom di Catanzaro…».

Meglio la schiettezza dei traggiri

Questo quanto raccolto dalle indagini. Ma il 26 novembre 2022, mentre intrattiene quattro ospiti che hanno insistito per andare a omaggiarlo, Luigi Pane si lascia andare e snocciola il proprio manifesto ‘ndranghetista (oltre al proprio curriculum vitae).

Pane condanna in primo luogo i “traggiri”, spesso adoperati per usurpare il potere a coloro che avevano fatto da mentore e inserito i picciotti nell’ambiente malavitoso.

Anziché ordire un traggiro alla persona che l’aveva guidato nell’ambito criminale, si doveva avere il fegato di affrontarlo e di dirgli testualmente: «Fino a mo’ mi hai preso dalla mano e mi hai portato, mo’ ti voglio prendere io dalla mano a te, sennò ti devi mettere da parte, perché io ho queste vedute».

La decisione di diventare un boss e la visita all’anziano

Quando aveva deciso di scalare le vette della ‘ndrangheta, Pane racconta di essersi recato al cospetto di una persona anziana insieme al proprio genitore, ovverosia Rodolfo classe 1939, e aveva fatto presente all’anziano quelle che erano le sue intenzioni specificando che avrebbe voluto ratificare la sua decisione dinanzi a “tutti” di modo che chiunque avesse avuto qualcosa da dire, avrebbe potuto farlo al suo cospetto senza quindi dare vita a voltafaccia o a dichiarazioni rese alle sue spalle. A tal proposito, Luigi Pane specificava di aver voluto che, alla riunione in questione, presenziassero anche due soggetti, che definiva Uomini (ossia soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, ndr) e con i quali non aveva rapporti, al fine specifico di far si che la sua decisione fosse nota a chiunque doveva o poteva avallarla o contestarla. Luigi Pane raccontava quindi che, nel consesso da lui riunito, era presente anche una persona che portava la sua “stessa dote” motivo per cui la sua parola doveva essere messa alla stessa stregua di quella di Luigi Pane, il quale sottolineava come il suo modo di agire lo avesse messo al sicuro da successive prese di posizione non esternate durante la riunione».

«Non devo ammazzare un cristiano per fare il capo»

Questo atteggiamento, è scritto nei brogliacci dell’inchiesta, lo aveva portato ad assumere «il comando della sua organizzazione perle sue capacità senza aver avuto la necessità di ammazzare nessuno; sul punto Luigi Pane riferiva testualmente: "Io devo ammazzare un cristiano, perché devo fare il capo? Ma vaffanculo!».

«Gratteri è stata la rovina»

Altro punto cardine della filosofia di Pane era quello di tenersi lontani dalle “guerre” intestine, in quello che era un territorio dove «non c’era nulla dal punto di vista del profitto,» e in cui esisteva, invece il forte rischio «essere incarcerati anche solo con “le parole” e che a tutti questi “fattori di rischio” si erano aggiunte molteplici delusioni (il riferimento è, probabilmente ai collaboratori di giustizia). «Non c’è niente, c’è solo fame! E io devo andare a fare una guerra, io a mettere i figli miei in mezzo per cosa... perché... perché ho il nome? […] Non è che dici tu, almeno faccio questo passo, faccio una guerra però... ne abbiamo tirato profitto, mi sistemo una famiglia, mi sistemo una razza. Ma qui non c’è niente!»

Senza contare che la malavita si fosse imbastardita per via degli interessi: «Mo’ con tutte queste delusioni che prendi, perché poi se oggi siamo arrivati a questo, perché ieri... parliamo chiaro, la malavita l’abbiamo imbastardita noi per gli interessi».

L’origine della rovina, conclude il capo cosca è uno: Nicola Gratteri, nel 2022 ancora a capo della Dda di Catanzaro: «Gratteri è stata la rovina».

Ma l’argomento Gratteri merita un capitolo a parte.