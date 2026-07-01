"Via Santa Maria del Mezzogiorno rappresenta uno degli scorci più suggestivi e identitari del centro storico di Catanzaro. In qualsiasi altra città sarebbe considerato un autentico biglietto da visita da proteggere, curare e valorizzare. A Catanzaro, invece, viene dimenticata e bistrattata, lasciata in uno stato di evidente abbandono. Tra i particolari più evidenti e preoccupanti c'è lo stato della palma presente lungo la strada, già pesantemente danneggiata dai cicloni dello scorso inverno". Così il consigliere comunale di Catanzaro Stefano Veraldi.

"Da allora non è stato effettuato alcun serio intervento di messa in sicurezza o recupero. Oggi la pianta rischia di perdere parti, con potenziali conseguenze anche sotto il profilo della sicurezza, e potrebbe non essere più recuperabile. Un'immagine che fotografa perfettamente il livello di attenzione riservato al patrimonio arboreo cittadino e al decoro urbano. È questo il grado di attenzione che l'assessorato all'Ambiente, a guida Pd, riserva al verde pubblico, al di là dei fantomatici censimenti più volte annunciati?