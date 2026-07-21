Domani, 22 luglio, alle 19.30 al Foyer a Catanzaro, si terrà un incontro dedicato al valore delle parole, al percorso di riconoscimento di sé e al ruolo delle famiglie nelle esperienze transgender e LGBTQ+, con un programma costruito per alternare riflessione teorica, testimonianze personali e approfondimenti sui diritti.

L’appuntamento nasce da un’idea di Terri Boemi - giornalista - ed è organizzato in collaborazione con il movimento cinque stelle. L’incontro parte del presupposto che le parole non siano semplici strumenti di comunicazione, ma elementi capaci di dare forma all’identità, al riconoscimento e alla qualità delle relazioni. Dopo l’introduzione iniziale di Terri Boemi, incentrata sull’importanza del linguaggio, il confronto entrerà nel vivo con gli interventi Teresa, Amanda, Giovanni, Stefano e Valeria, in un percorso pensato per mettere al centro vissuti, famiglie e diritti.



Paola Biondi psicologa e psicoterapeuta offrirà una chiave di lettura sull’importanza delle parole corrette, sull’identità, sul percorso di conoscenza di sé e sul ruolo della famiglia. Il suo intervento aiuterà a leggere l’esperienza della persona nel presente, con attenzione alle emozioni, alla consapevolezza e alla relazione con gli altri.

A seguire, Teresa, mamma di Elia, porterà una testimonianza diretta e fortemente emotiva sul percorso vissuto insieme al figlio. La sua presenza rappresenterà un passaggio importante per trasformare la riflessione in esperienza concreta, mostrando quanto il sostegno familiare possa incidere nella vita di un ragazzo transgender.

Amanda racconterà invece il significato del percorso di affermazione personale con le implicazioni che questo passaggio comporta nella vita quotidiana e nella costruzione di sé. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo autentico e rispettoso su un’esperienza spesso poco compresa.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata al tema dei diritti, con Giovanni e Stefano, per affrontare questioni delicate come il riconoscimento della famiglia, la genitorialità e la GPA. Il confronto entrerà nelle difficoltà concrete incontrate e nel rapporto tra vita familiare e riconoscimento istituzionale.

La chiusura sarà affidata a Valeria, il cui intervento allargherà ulteriormente lo sguardo sulle diverse forme di famiglia, mostrando come, al di là delle differenze, esistano spesso bisogni, fatiche e desideri profondamente simili. «Abbiamo voluto costruire un incontro che partisse dalle parole, perché le parole contano: possono includere o escludere, riconoscere o ferire. Domani sarà un’occasione per ascoltare storie, comprendere percorsi diversi e aprire uno spazio di dialogo autentico» dichiara Giovanni Carpanzano, portavoce del Catanzaro Pride.