Oggi, seconda giornata della manifestazione e di nuovo laboratori e voli diurni e notturni. Il meteo prevede che il vento soffi nella direzione ideale, giusto per chiudere in bellezza

C’erano proprio tutti, ieri sulla spiaggia di Giovino: gli aquilonisti italiani, che da quattro anni animano il Festival voluto dall’Amministrazione comunale; l’aquilonista francese di fama mondiale, che oltralpe organizza il festival più importante al mondo; quella colombiana, che ha attraversato l’Atlantico per venire sulla spiaggia del quartiere marinaro di Catanzaro. Soprattutto, c’erano le persone, le famiglie, i bambini. In centinaia non si sono fatti scoraggiare dal vento poco favorevole al volo degli aquiloni e che sono stati ripagati a sera, quando le condizioni meteo sono leggermente migliorate, dallo stupefacente e suggestivo spettacolo delle grandi macchine volanti lanciate verso le stelle a incantare grandi e, soprattutto, piccini.

«I bambini restano il cuore del festival – dice l’assessore Nunzio Belcaro, che sin dall’estate 2023 ha voluto fortemente la manifestazione –. Anche quest’anno i laboratori sono andati benissimo, affollati al punto da arrivare a costruire circa seicento aquiloni in un giorno. Bambini arrivati da ogni quartiere cittadino senza distinzioni di sorta, perché è questo il senso vero dell’iniziativa: mettere tutti intorno allo stesso tavolo a condividere la gioia di stare insieme, che non conosce differenze sociali o di altra natura. Personalmente – continua Belcaro – ne sono strafelice, perché vuol dire che abbiamo visto giusto sin dall’inizio nel coinvolgere, insieme con la nostra squadra storica, i centri che si occupano di minori a rischio, dei campi estivi per quelli che risiedono nei cosiddetti quartieri difficili. Quest’anno, poi, abbiamo affiancato i ragazzi che curano il nostro progetto ‘DesTEENazione – Desideri in azione’, finalizzato a contrastare la dispersione scolastica e promuovere l'inclusione sociale e il benessere giovanile. E inclusione è la parola giusta per definire il nostro Festival degli Aquiloni. Inclusione, che vuol dire tanta, tanta gioia di vivere».

Oggi, seconda giornata del festival e di nuovo laboratori e voli diurni e notturni. Il meteo prevede che il vento soffi nella direzione ideale, giusto per chiudere in bellezza.