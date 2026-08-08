La presenza dell’anticiclone africano sulla Calabria sta continuando a causare un clima molto caldo su tutta la regione con valori localmente elevati e alti tassi di umidità. Le temperature infatti si mantengono ben salde sui 22-23°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che sulle coste e pianure i valori oscillano sui 32-34°C ma con punte localmente superiori, e intorno ai 38-40°C nelle aree più interne. Ecco però che durante le ore pomeridiane insiste lo sviluppo di temporali di calore principalmente nelle aree montuose e interne con temporali di forte intensità accompagnati da grandine e intensa attività elettrica.

In questo weekend la situazione non muterà: continuerà infatti il clima caldo e afoso su tutta la regione e con temperature localmente elevate accompagnate da un tasso di umidità che farà aumentare la sensazione di calore. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche c’è da segnalare dunque lo sviluppo di temporali pomeridiani nelle aree montuose e interne con piogge localmente intense e accompagnate da grandine. Le aree più interessate saranno soprattutto quelle della Sila e del Pollino con interessamento delle quote più basse fin verso le aree costiere dello Jonio. Precipitazioni che comunque svaniranno già nel corso del pomeriggio stesso.