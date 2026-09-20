Tra i rifiuti sono stati trovati 12 sacchi industriali, quattro copertoni, pezzi di ombrellone e ombrelloni, sedie, bottiglie, gomme e una corda da pesca lunga circa 15-20 metri

Una nuova giornata dedicata alla tutela della costa si è svolta ieri mattina sulla spiaggia di Caminia, nel territorio di Stalettì, nell’ambito del progetto “Acqua Azzurra – Fondali e spiagge da proteggere” – FESR FSE+ 2021-2027, Azione 2.7.1 – Azioni di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi – CUP J41G25000210007.

I volontari di Legambiente Calabria hanno percorso un tratto dell’arenile impegnandosi nella raccolta dei rifiuti presenti sulla spiaggia. Tra i materiali recuperati sono stati trovati 12 sacchi industriali, quattro copertoni, pezzi di ombrellone e ombrelloni, sedie, bottiglie, gomme e una corda da barca/pesca lunga circa 15-20 metri. Raccolte anche numerose cicche di sigaretta, insieme ad altri rifiuti di diversa natura che testimoniano ancora una volta la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla corretta gestione e sul conferimento dei materiali.

A partecipare concretamente alle operazioni di pulizia anche Valentina Lombardo, consigliera con delega alle politiche sociali e salute del Comune di Stalettì, che ha affiancato i volontari nella raccolta dei rifiuti. Una presenza che ha rappresentato anche un segnale di collaborazione tra amministrazione comunale e associazione nell’attività di cura e tutela del territorio.

La giornata di Caminia si inserisce nel percorso di “Acqua Azzurra”, progetto promosso da Legambiente Calabria e finalizzato alla tutela degli ambienti costieri attraverso attività di sensibilizzazione, conoscenza e partecipazione diretta. Dopo le precedenti iniziative realizzate lungo la costa calabrese, anche l’appuntamento di Stalettì ha permesso di riportare l’attenzione sulla presenza dei rifiuti sugli arenili e sulla necessità di prevenire il loro abbandono.

La raccolta dei materiali, che saranno avviati a corretto smaltimento con il supporto della ditta M.E.A. Manna Ecologica Ambientale Srl, rappresenta infatti solo una parte dell’impegno: l’obiettivo delle attività è anche quello di coinvolgere cittadini e comunità locali in una maggiore consapevolezza del valore degli ecosistemi marini e costieri e delle conseguenze che l’abbandono dei rifiuti può avere sull’ambiente.

L’impegno nella pulizia e nella cura degli arenili proseguirà anche oggi nella provincia di Catanzaro, con una nuova iniziativa di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato di Legambiente, dalle ore 10 nei pressi del Valentino Beach Club, in località Giovino a Catanzaro.