Se n’è andato all’età di 84 anni Nuccio Marullo, giornalista e fine osservatore politico catanzarese. I suoi studi accademici da analista economico non ne oscurarono un’ eclettismo intellettuale di marcata radice sinistrorsa, con cui si è distinto – sempre con critica imparziale – nei diversi ruoli sia in campo amministrativo che in quello editoriale. Di particolare significato il suo contributo all’interno del Comune di Catanzaro dov’è stato capo gabinetto per otto anni a cavallo del Duemila. In seguito è stato chiamato da Sergio Abramo a dirigerne la struttura personale. Ha corrisposto dal capoluogo per diverse testate nazionali come L’Unità e poi ha ricoperto le funzioni di redattore capo al Giornale di Calabria. Ha pure rappresentato il Comune nella Fondazione Politeama.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Infinity in via Molè dove domani, domenica 5 aprile, alle ore 16.30 nella Sala del Commiato, ne verrà benedetta la salma (la moglie Franca ed i figli Michele e Luca dispensano dalle visite a casa).

Il sindaco Fiorita

La città perde una figura storica legata per tanto tempo all’amministrazione comunale e protagonista della vita istituzionale. Se ne va un uomo di grande spessore umano e professionale, che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della cosa pubblica, distinguendosi per competenza, rigore e senso civico”, ha affermato in una nota il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

«Da capo di gabinetto del Comune Marullo ha rappresentato per anni un punto di riferimento autorevole e affidabile, contribuendo con equilibrio e visione al buon funzionamento della macchina amministrativa e accompagnando importanti stagioni della vita pubblica cittadina”, si legge ancora nella nota.

Il sindaco Fiorita, anche nella sua qualità di presidente della Fondazione Politeama, ha ricordato il profilo culturale e la lunga esperienza in ambito giornalistico di Marullo “che ne hanno arricchito l’azione pubblica con sensibilità, spirito critico e profonda conoscenza del territorio. Ne conserveremo il tratto umano, la capacità di ascolto e la dedizione silenziosa con cui ha servito la comunità, sempre lontano dai riflettori ma vicino ai bisogni della città. Mi stringo con affetto al cordoglio della famiglia».

Il cordoglio di Forza Italia

«Con la scomparsa di Nuccio Marullo – afferma il segretario provinciale e consigliere regionale di Forza Italia Marco Polimeni - Catanzaro perde un uomo innamorato della sua città, cui ha dato tanto e in molteplici settori”. “Anche a nome dell’intera comunità del partito nel capoluogo rivolgo un abbraccio alla famiglia. Nuccio, come si faceva chiamare da tutti, è stato un punto di riferimento per il mondo politico e culturale catanzarese dimostrando competenza, profondità e concretezza di idee. È stato giornalista conosciuto e apprezzato lavorando per testate importanti in fasi cruciali della Prima repubblica, ha ricoperto incarichi importanti al Comune, dov’è stato capo di Gabinetto del sindaco Abramo, alla Regione, per ultimo alla Fondazione Politeama, e in ogni caso ha lasciato il segno con quella grande cifra culturale che ne ha contraddistinto vita e azioni civile e politica».