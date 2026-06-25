VIDEO | Forte pioggia con raffiche di vento nel quartiere Lido. Pesanti disagi per gli automobilisti ma non si registrano criticità
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Un violento nubifragio, accompagnato anche da forti raffiche di vento, ha colpito questa mattina la città di Catanzaro, con numerose strade della città allagate e pesanti disagi per gli automobilisti.
Precipitazioni intense sono segnalate anche in provincia, in particolare sulla fascia jonica del Catanzarese: un violento temporale accompagnato da grandine ha interessato in particolare il comune di Petronà, con forti rovesci e frequenti fulminazioni.
Al momento non si registrano particolari situazioni di criticità, ma certo Catanzaro e il suo hinterland oggi sembrano andare in controtendenza rispetto al trend generale in Italia, con diverse città da bollino rosso per il caldo.