Circa una decina tra autotrasportatori e agricoltori sono confluiti da stanotte nel presidio organizzato a San Floro, in provincia di Catanzaro. L'area rientra tra quelle individuate nell'ambito della mobilitazione per protestare contro il caro carburante.

«Ci siamo dati appuntamento a mezzanotte ed è stata una bella emozione. Speravamo di riuscire a risolvere il problema prima, senza arrivare a questo punto, ma forse serviva portare la protesta sulle strade ed essere presenti fisicamente», ha dichiarato Domenico Notaro, presidente di Fedralog e tra gli organizzatori della mobilitazione, questa mattina al presidio di San Floro insieme ad agricoltori e autotrasportatori. «Vedo che qualcosa si sta muovendo e sono fiducioso. Speriamo quindi di riuscire a risolvere un problema che riguarda tutti noi e che oggi è diventato nazionale», ha aggiunto.

Notaro ha poi giudicato tardiva la convocazione degli autotrasportatori da parte del Governo per il 27 ottobre. «Per noi dieci giorni possono essere vitali, ancora una volta il Governo si dimostra in un ritardo cronico».

Sulle mobilitazioni e adesioni alle ragioni della protesta da parte di altre regioni Notaro ha confermato le interlocuzioni in corso con gli autotrasportatori. «Hanno voluto aderire alla nostra associazione perché non si sentono rappresentati dalle associazioni di categoria che si siedono nei tavoli istituzionali, come noi. Noi abbiamo deciso di creare questa associazione indipendente per autorappresentarci. Sono convinto che stiamo raggiungendo un risultato importante».

Notaro ha infine espresso fiducia nella possibilità che anche privati cittadini o altre associazioni possano partecipare alla mobilitazione. «Ieri sono stato contattato dal presidente di Assopan il quale mi ha manifestato la sua solidarietà e vicinanza. Mi ha anche confermato la loro presenza alla manifestazione. Sto ricevendo molto attestati di solidarietà, quindi vedo che c'è attenzione al problema da parte di tutti quanti. Speriamo che questo si traduca anche in presenza sul campo».

Al momento si registrano rallentamenti alla circolazione sulla strada per San Floro ma nessun blocco. La situazione è monitorata dalle forze dell'ordine.