E’ accaduto martedì scorso tra le strade del centro cittadino
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Una famiglia bloccata nel traffico congestionato di Catanzaro ed un’emergenza da affrontare con una bambina in crisi respiratoria.
Fondamentale l’intervento di due volanti di Polizia in servizio a quell’ora che hanno notato la situazione e, senza esitazione, hanno organizzato una staffetta di emergenza, aprendo un varco tra le auto e scortando il veicolo dei genitori fino all’ospedale nel minor tempo possibile.
Un intervento rapido, fatto di professionalità, umanità e senso del dovere, che ha permesso alla piccola di ricevere subito le cure necessarie.
(nella foto i quattro agenti impegnati nell’operazione estemporanea)