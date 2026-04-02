Una famiglia bloccata nel traffico congestionato di Catanzaro ed un’emergenza da affrontare con una bambina in crisi respiratoria.

Fondamentale l’intervento di due volanti di Polizia in servizio a quell’ora che hanno notato la situazione e, senza esitazione, hanno organizzato una staffetta di emergenza, aprendo un varco tra le auto e scortando il veicolo dei genitori fino all’ospedale nel minor tempo possibile.

Un intervento rapido, fatto di professionalità, umanità e senso del dovere, che ha permesso alla piccola di ricevere subito le cure necessarie.

(nella foto i quattro agenti impegnati nell’operazione estemporanea)