Il consigliere comunale Vincenzo Capellupo interviene in merito alle delibere approvate dalla Giunta comunale di Catanzaro sulle nuove intitolazioni di spazi scolastici e aree pubbliche, esprimendo particolare soddisfazione per quella dedicata a don Dino Piraino.

“Accolgo con grande favore la decisione di intitolare il nuovo plesso scolastico dell’infanzia Piano Casa alla memoria di don Dino Piraino. Si tratta di un riconoscimento che ho sollecitato più volte negli anni attraverso note ufficiali, convinto che la sua figura meritasse una valorizzazione concreta e duratura all’interno della nostra comunità”.

“Don Dino è stato una guida autentica per intere generazioni di giovani, un punto di riferimento umano e spirituale capace di lasciare un segno profondo, anche nel quartiere Gagliano nel quale ha vissuto anni della sua attività. Il suo impegno educativo, la sua vicinanza ai ragazzi e la sua capacità di ascolto hanno rappresentato un esempio straordinario di dedizione e servizio”.

“Questa intitolazione – prosegue Capellupo – non è soltanto un atto simbolico, ma un gesto che restituisce memoria e dignità a una figura che ha contribuito in maniera significativa alla crescita sociale ed educativa della città. È importante che le nuove generazioni possano riconoscersi in modelli positivi come quello di don Dino”.

Il consigliere Capellupo conclude ringraziando il Sindaco, la Giunta e gli uffici competenti per aver portato a compimento un percorso atteso e condiviso: “La memoria, quando viene tradotta in azioni concrete come questa, diventa uno strumento potente di identità e coesione per tutta la comunità”.