Le forze dell'ordine hanno assicurato un monitoraggio costante e attento della situazione

«Ho incontrato il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, per rappresentare le preoccupazioni che in queste ore mi sono state segnalate da numerosi concittadini in merito alla vicenda di Sylvestre, recentemente al centro dell'attenzione mediatica». Così in una nota il consigliere regionale Marco Polimeni . «È doveroso precisare che, allo stato attuale, non risultano a carico di Sylvestre denunce o procedimenti penali pendenti, né sussistono condizioni psichiche tali da giustificare un intervento sanitario obbligatorio. Tuttavia, anche a seguito di un confronto con il Questore - che insieme al Prefetto abbiamo contattato telefonicamente -, ho ricevuto dalle autorità competenti in materia di sicurezza piena rassicurazione circa un monitoraggio costante e attento della situazione. Per dirlo in parole semplici: le forze dell'ordine sono praticamente in campo con un “controllo a vista”.