Domani, 6 aprile 2026 alle ore 15:00, allo stadio va in scena il campionato di Serie B: Catanzaro – Monza.

Per garantire sicurezza e viabilità, ecco cosa sapere:

Zona giallorossa attiva dalle ore 12:00

Parcheggi e navette

Area Mercatale (M. Domini) + navette A/R: 2€

Musofalo + navette A/R: 2€

Via Cortese

Trasporto pubblico

Area Teti: linee 1 e 2 (tariffa AMC ordinaria)

Da parcheggio Funicolare: corse navette dalle 12:45 e 13:40 (tariffa ordinaria)

Avviso

Cimitero di via Paglia chiuso dalle ore 12:00



 