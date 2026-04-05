Nel giorno di Pasquetta allo stadio va in scena il campionato di Serie B. Per garantire sicurezza e viabilità, ecco cosa sapere
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Domani, 6 aprile 2026 alle ore 15:00, allo stadio va in scena il campionato di Serie B: Catanzaro – Monza.
Per garantire sicurezza e viabilità, ecco cosa sapere:
Zona giallorossa attiva dalle ore 12:00
Parcheggi e navette
Area Mercatale (M. Domini) + navette A/R: 2€
Musofalo + navette A/R: 2€
Via Cortese
Trasporto pubblico
Area Teti: linee 1 e 2 (tariffa AMC ordinaria)
Da parcheggio Funicolare: corse navette dalle 12:45 e 13:40 (tariffa ordinaria)
Avviso
Cimitero di via Paglia chiuso dalle ore 12:00