"Ci sono persone che, con discrezione e autenticità, riescono a entrare nel cuore degli altri fino a diventare parte integrante della vita quotidiana. Salvatore Tomaselli era una di queste.

La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità cittadina, che oggi perde un commerciante stimato e un punto di riferimento umano prima ancora che professionale. Il suo storico supermercato in via Schipani rappresentava da anni un luogo di incontro, un crocevia di relazioni, un presidio di prossimità che ha accompagnato intere generazioni.

Tomaselli incarnava pienamente la figura del negoziante di quartiere: accogliente, gentile, sempre disponibile. Dietro quel bancone non c’era solo un lavoratore instancabile, ma una persona capace di offrire un sorriso, una parola di conforto, un momento di condivisione anche nelle giornate più faticose. Era un volto familiare, un “porto sicuro” per tanti cittadini, un esempio di quell’umanità che rende vivi i nostri quartieri.

Anche nella mia esperienza personale, il suo negozio è stato molto più di un’attività commerciale: un luogo in cui sentirsi accolti, dove la quotidianità si intrecciava con piccoli gesti di gentilezza, con una chiacchiera spontanea, con la passione condivisa per il Catanzaro. Sono ricordi semplici, ma profondamente autentici, che oggi rendono ancora più difficile accettare questa perdita.

La città perde un commerciante “d’altri tempi”, uno dei suoi baluardi più veri e silenziosi. A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, esprimo il più sincero cordoglio e mi stringo con affetto alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".