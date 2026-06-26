Un malvivente con il volto coperto da un cappuccio si è introdotto nei locali della rivendita prendendo di mira tre vetture di grossa cilindrata esposte nel piazzale, frantumandone i vetri, sgonfiando gli pneumatici e danneggiando pesantemente le carrozzerie

Un grave atto intimidatorio ha colpito la concessionaria G Auto, situata nella zona di Germaneto a Catanzaro. L'episodio si è verificato ieri sera, poco dopo le ore 23:00, a serrande chiuse. Un malvivente con il volto coperto da un cappuccio si è introdotto nei locali della rivendita prendendo di mira tre vetture di grossa cilindrata esposte nel piazzale, frantumandone i vetri, sgonfiando gli pneumatici e danneggiando pesantemente le carrozzerie. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

L'episodio ha sollevato una ferma condanna e diversi messaggi di solidarietà. Fabio Celia, consigliere comunale del Gruppo Misto, ha espresso vicinanza ai titolari e ai dipendenti dell'azienda attraverso una nota stampa, sottolineando la gravità dell'accaduto: «Non si tratta di un semplice atto vandalico, ma di un chiaro messaggio intimidatorio contro chi decide di investire, rischiare e credere in questa città. La concessionaria G Auto non si tocca – afferma Celia – . Catanzaro non può rassegnarsi all’idea che fare impresa significhi avere paura. Mi auguro che le Forze dell’ordine facciano presto chiarezza e che i responsabili vengano individuati e puniti con severità. Come istituzioni dobbiamo stare al fianco di chi produce senza abbassare mail la guardia».