«In questa città non se ne può più». E' lo sfogo di alcuni cittadini catanzaresi, residenti in via Fares , che ogni sera si trovano davanti lo stesso spettacolo: cinghiali che prendono di mira i contenitori dei rifiuti, creando una situazione inaccettabile sia dal punto di vista del decoro urbano ma soprattutto della sicurezza.

C resce la paura

«E' sempre la stessa storia - commenta un residente - ormai abbiamo paura anche di uscire, ad ogni ora del giorno e della notte. I cinghiali sono diventati padroni del nostro quartiere. Dispiace che il sindaco Fiorita pensa solo alle manifestazioni ignorando il problema. C'è chi va al mare a divertirsi e chi invece ha paura anche di rientrare a casa per il timore di trovare questi ospiti indesiderati davanti al portone di casa ».

Azioni mirate