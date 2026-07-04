"A seguito di alcune attività di sterilizzazione riguardanti gatti appartenenti a colonie feline del Comune di Catanzaro, sono stato segnalato allo scrivente alcune critiche che meritano un chiarimento formale da parte dell'ASP. Per questa ragione, nella mia qualità di Garante per i diritti degli animali del Comune di Catanzaro - scrive Ivano Stagliano -, ho trasmesso una PEC all'ASP di Catanzaro - Servizio Veterinario Area A, inviando in copia anche il Comune e il Settore Igiene Ambientale.

Le questioni emerse riguardano, in particolare, la corretta applicazione delle procedure previste per la sterilizzazione dei gatti di colonia , con riferimento alla identificazione degli animali, alla registrazione, alla pratica dell'apicectomia auricolare e alle modalità con cui vengono valutati eventuali rinvii dell'intervento.

Non si tratta di aspetti secondari.

La sterilizzazione delle colonie feline è uno strumento fondamentale per il controllo delle nascite, la prevenzione del randagismo, la tutela sanitaria e il benessere animale. Proprio per questo deve essere gestita con procedure chiare, uniformi, tracciabili e rispettose della normativa vigente.

Quando le modalità operative non sono chiare, il rischio è sempre lo stesso: che le conseguenze ricadano sugli animali, sui referenti di colonia e sui volontari, che troppo spesso si trovano a sopperire con risorse personali alle carenze del sistema.

Il punto non è polemiche alimentari, né individuare responsabilità personali prima ancora di avere risposte ufficiali.

Il punto è pretendere che un servizio pubblico essenziale funzioni correttamente, con protocolli certi, comunicazioni trasparenti e pieno coordinamento tra ASP, Comune e referenti delle colonie feline. Le colonie feline sono una realtà riconosciuta e tutelata dalla legge. La loro gestione non può essere lasciata all'improvvisazione, alla buona volontà dei singoli oa prassi non uniformi.