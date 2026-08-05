Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga per altri sei mesi dello scioglimento dei consigli comunali di Casabona, nel Crotonese, e Badolato, in provincia di Catanzaro. La decisione è stata adottata su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'ambito dei provvedimenti riguardanti gli enti locali interessati da scioglimenti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali, la norma che disciplina i casi conseguenti ad accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa.

Per i due Comuni calabresi proseguirà dunque per ulteriori sei mesi la gestione straordinaria degli enti, con l'obiettivo di completare il percorso avviato dopo lo scioglimento dei rispettivi consigli comunali.

Nella stessa seduta il Consiglio dei ministri ha inoltre deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea, in provincia di Messina. La gestione dell'ente siciliano è stata affidata a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi.