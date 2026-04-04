«Se ne va un uomo di grande spessore umano e professionale, che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della cosa pubblica»
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Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Nuccio Marullo. "La città perde una figura storica legata per tanto tempo all’amministrazione comunale e protagonista della vita istituzionale. Se ne va un uomo di grande spessore umano e professionale, che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della cosa pubblica, distinguendosi per competenza, rigore e senso civico. Da capo di gabinetto del Comune, Marullo ha rappresentato per anni un punto di riferimento autorevole e affidabile, contribuendo con equilibrio e visione al buon funzionamento della macchina amministrativa e accompagnando importanti stagioni della vita pubblica cittadina".
Il sindaco Fiorita, anche nella sua qualità di presidente della Fondazione Politeama, ha ricordato il profilo culturale e la lunga esperienza in ambito giornalistico di Marullo "che ne hanno arricchito l’azione pubblica con sensibilità, spirito critico e profonda conoscenza del territorio. Ne conserveremo il tratto umano, la capacità di ascolto e la dedizione silenziosa con cui ha servito la comunità, sempre lontano dai riflettori ma vicino ai bisogni della città". "Anche a nome di tutta l'amministrazione - conclude Fiorita - mi stringo con sincera partecipazione al dolore dei familiari, ai quali giungono i sentimenti di più profonda vicinanza dell’intera comunità".