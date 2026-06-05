Concluso il corso di autodifesa personale. L’iniziativa si è distinta per il forte impatto formativo e sociale , offrendo alle partecipanti strumenti concreti di autodifesa consapevole

Si è concluso a Catanzaro il corso di autodifesa personale “SicuraMente – Io non ho paura, Difendersi è un diritto”, promosso da Fidapa in stretta collaborazione con la Polizia di Stato, che ha avuto un ruolo centrale nella progettazione e nella realizzazione del percorso formativo rivolto alle studentesse degli istituti superiori della città.

La Polizia di Stato ha garantito un contributo decisivo non solo attraverso la presenza qualificata del proprio personale specializzato, ma anche con il coinvolgimento degli istruttori del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, assicurando un approccio altamente professionale che ha unito competenze operative, prevenzione e educazione alla legalità.

L’iniziativa si è distinta per il forte impatto formativo e sociale, offrendo alle partecipanti strumenti concreti di autodifesa consapevole e, al tempo stesso, un importante percorso di crescita personale. Particolare rilievo è stato dato al ruolo educativo della Polizia di Stato nella diffusione della cultura della sicurezza, del rispetto e della prevenzione dei comportamenti a rischio.

Durante il momento conclusivo, le studentesse hanno potuto mettere in pratica le tecniche apprese sotto la supervisione degli operatori della Polizia di Stato, che hanno guidato l’intero percorso con competenza e attenzione. La consegna dei diplomi, alla presenza del Questore della provincia di Catanzaro, ha rappresentato un ulteriore segnale dell’impegno costante dell’Istituzione nel sostegno alle giovani generazioni e nella tutela della sicurezza personale.

Il progetto “SicuraMente” si conferma così un esempio concreto del ruolo attivo e strutturale della Polizia di Stato non solo nell’ambito della sicurezza pubblica, ma anche nella prevenzione e nell’educazione civica, attraverso iniziative che rafforzano consapevolezza, responsabilità e capacità di autodifesa delle future cittadine.