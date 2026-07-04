Sono nove complessivamente le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Crotone. I reati contestati, a vario titolo, sono tentato omicidio, porto illegale di armi da fuoco, favoreggiamento personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento trae origine da una precedente attività di polizia giudiziaria eseguita dalla Polizia di Stato nel gennaio di quest’anno, quando erano stati tratti in arresto due giovani crotonesi, a seguito di emissione da parte del gip del Tribunale di Crotone di ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica di Crotone, poiché gravemente indiziati del reato di tentato omicidio nel mese di novembre scorso nei confronti di un giovane di origini salernitane.

Il provvedimento cautelare è scaturito dalle indagini avviate dopo il grave fatto di sangue avvenuto la sera dell’8 novembre scorso in località Farina di Crotone, quando un pregiudicato di origini salernitane, giunto in città con un carico di oltre 3,5 chili di hashish suddivisi in panetti, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola calibro 7,65.

Altresì, ad alcuni soggetti è stato contestato il reato di favoreggiamento personale in quanto, nel corso delle indagini, hanno tentato di eludere le investigazioni favorendo gli autori del tentato omicidio.

Il prosieguo dell’attività di indagine, effettuata sia con metodi tradizionali che con attività di carattere tecnico, ha consentito di accertare come alcuni dei soggetti indagati fossero dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Crotone. In particolare, dall’attività espletata è emerso che gli odierni indagati si prodigavano a spacciare ad altrettanti assuntori sostanza stupefacente di varia tipologia quali hashish, marijuana e cocaina, provvedendo a consegnare le medesime sostanze previo appuntamento telefonico.