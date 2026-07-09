Circolazione sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Al momento - si legge in una nota - da Battipaglia a Paola non circolano i treni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta con l'attivazione dei bus. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura, perciò i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Nel frattempo, sono in corso le verifiche da parte delle Autorità competenti.

Da quanto emerge dai primi accertamenti si tratterebbe di un atto volontario e doloso. In particolare i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria, sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sempre in Calabria, sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto.