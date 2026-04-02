Divieti di transito e di sosta disposti dal Comando di Polizia Locale
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Domani 3 aprile 2026, Venerdì Santo, si rinnoverà per le vie del centro storico l’appuntamento con la tradizionale processione della “Naca”. Come ogni anno, il Comando di Polizia Locale ha adottato l’ordinanza per la circolazione e la sosta lungo l’itinerario della processione stessa.
Il provvedimento dispone, in particolare, che:
- dalle ore 13:00 a fine processione, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie e piazze interessate: Piazza F. Fiorentino, Via Tripoli, Via Jannoni, Via Sensales, Via Raffaelli, Piazza di Tocco, Via Poerio, Piazza Matteotti (Cavatore), Corso Mazzini, Piazza G. Garibaldi, Piazza Basilica dell’Immacolata, Piazza Le Pera, Via Eroi 1799, Via F. Fiorentino;
- dalle ore 16:30 a fine processione, viene istituito il divieto di transito nelle vie e piazze interessate dalla processione di cui al punto 1. La Polizia Locale potrà anticipare o posticipare tale divieto a seconda dell’afflusso delle persone, al fine di garantire la sicurezza stradale;
- è consentita la sosta in Piazza Basilica dell’Immacolata ai veicoli con a bordo persone con disabilità, muniti di regolare contrassegno in corso di validità.
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