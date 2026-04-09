«La nomina, da parte del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, del dottor Elio Romano a Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, è una scelta di alto profilo, che valorizza le sue capacità, la solida preparazione giuridica e l’esperienza maturata nel corso degli anni, unite a serietà, equilibrio e impegno costante». E’ quanto afferma Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno, rivolgendo a Elio Romano gli auguri di buon lavoro.

«La sua profonda conoscenza del territorio lametino, consolidata anche grazie al lavoro svolto come sostituto della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, rappresenta un elemento di particolare valore. Nel corso della sua attività, il dottor Romano ha infatti contribuito in maniera significativa a importanti indagini che hanno colpito duramente la criminalità organizzata del Lametino e fatto luce su gravi delitti rimasti a lungo irrisolti.

In un’area complessa e delicata come quella di Lamezia Terme, sono certa che saprà imprimere un impulso fondamentale all’azione della Procura».