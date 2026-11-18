Una sentenza del Tribunale civile di Catanzaro chiude il contenzioso sull’appalto del 2015. Revocato il decreto ingiuntivo e contratto risolto per grave inadempimento: la ditta dovrà restituire quasi 285mila euro. La decisione sblocca la strada per l'abbattimento dell'edificio e la rigenerazione urbana dell'area

Si chiude una complessa vicenda giudiziaria iniziata nel 2014 e si apre la strada alla riqualificazione definitiva di un’intera area cittadina. Il Tribunale civile di Catanzaro si è pronunciato con una sentenza pubblicata il 17 novembre sulla ex scuola media Mazzini, condannando la società Migifra srl alla restituzione di quasi 285mila euro al Comune, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto in precedenza dall'impresa e dichiarando ufficialmente risolto l'appalto per grave inadempimento. Una svolta attesa da tempo che, secondo i rumors, potrebbe dare il via libera definitivo alle operazioni di abbattimento dell'edificio, inserito nel piano di rigenerazione urbana.

Cronistoria di un cantiere bloccato

La vicenda affonda le radici nel novembre 2015, quando – sotto l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Sergio Abramo – venne sottoscritto l'appalto integrato per un valore di circa 1,65 milioni di euro, comprensivo di progettazione (definitiva ed esecutiva) e realizzazione delle opere di consolidamento e messa in sicurezza della scuola. I lavori presero il via nell'aprile del 2016, ma il cantiere si impantanò ben presto in una fitta serie di ostacoli burocratici e tecnici.

Tra blocchi imposti dalla direzione dei lavori sull'uso di materiali di rinforzo in fibre PBO, varianti ritenute insufficienti dall'ente e difformità emerse nelle fondazioni rispetto a quanto originariamente preventivato, la situazione degenerò fino al maggio 2018, quando l'amministrazione decise di risolvere formalmente il contratto.

Nel frattempo, la ditta esecutrice era riuscita a ottenere un decreto ingiuntivo da oltre 151mila euro relativo al primo stato di avanzamento lavori. Da parte sua, il Comune si era fermamente opposto, contestando la totale inutilità delle prestazioni eseguite e pretendendo la restituzione dei compensi di progettazione, mentre la società imputava lo stallo e i ritardi interamente all'ente e alla direzione lavori.

L’esito della perizia e le responsabilità

La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo ha fatto luce sulle reali responsabilità, rilevando errori su entrambi i fronti. Se da un lato il Tribunale ha evidenziato alcune inadempienze imputabili all'amministrazione comunale – come indicazioni errate nel progetto preliminare originario e contestazioni sui materiali che si sono poi rivelate infondate – dall'altro ha giudicato nettamente prevalenti le responsabilità dell'appaltatrice.

I periti hanno infatti accertato gravi errori nella ricostruzione delle fondazioni, collegamenti strutturali soltanto "teorici" ma assenti nella realtà e palesi carenze nel consolidamento dei pilastri. Di conseguenza, le opere eseguite sono state giudicate del tutto inidonee a garantire l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico.

I dettagli economici della sentenza

Il conto finale imposto alla Migifra srl ammonta a 284.890,60 euro (oltre agli interessi legali). Questa cifra deriva dal conguaglio tra le somme da restituire per il decreto ingiuntivo e quelle percepite per la progettazione, dai quali sono stati scorporati 67.594,20 euro riconosciuti all'impresa unicamente per le lavorazioni regolarmente eseguite, identificate per lo più nelle demolizioni preparatorie. La sentenza stabilisce inoltre che i quattro progettisti coinvolti dovranno a loro volta restituire alla società i compensi percepiti, ciascuno in base alla propria quota.

Con questo tassello giudiziario finalmente al proprio posto, la strada per la demolizione del vecchio plesso scolastico e il recupero urbanistico della zona sembra ora sgombra da ostacoli legali.