Garantita la maggiore presenza dei militari sul territorio in questi giorni di festività
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, Generale di Brigata Giovanni Pellegrino, ha visitato ieri la Stazione di Borgia. Oltre a ringraziare tutto il personale per il generoso servizio di istituto a favore della collettività, Pellegrino ha colto l’ occasione per porgere ai militari l’augurio di serene festività pasquali, pur nella consapevolezza che, anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta, i Carabinieri saranno impegnati, numerosi, sul territorio al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità in tutta la provincia di Catanzaro.