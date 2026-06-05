

«Ora mi godo un pò di giorni di mare, che qui a Soverato è bellissimo. Poi ripartirò per altri due mesi di combattimento per ritornare a casa vincitore, come sempre». Parlava così ai microfoni di LaCnews24 in una delle sue ultime interviste Orlando Fratto. Oggi avrebbe avuto 42 anni, ne aveva appena 36 quando un sarcoma lo strappò alla vita. A sei anni dalla morte del guerriero di Soverato, che con la sua storia commosse l'Italia intera tanto da potersi sottoporre a un delicato e costoso intervento chirurgico a New York grazie ad una straordinaria catena di solidarietà, i suoi familiari e gli amici più cari lo hanno voluto ricordare con un momento di preghiera e riflessione a due passi dal mare, la sua grande passione. «Lui aveva una passione immensa per il mare e la pesca. Infatti prima di morire mi disse "mamma, portami dove io non posso più andare, al mio mare", queste sono state le sue parole» racconta Cosimina con la voce rotta dall'emozione. «Questo era il luogo dove mio fratello amava vivere - aggiunge Francesco -, appena aveva due minuti correva in spiaggia perché qui si sentiva vivo e noi ogni anno nel giorno della sua dipartita, il 5 giugno 2020, amiamo ricordarlo qui».

A pochi giorni dalla morte di Orlando Fratto, il 37enne di Soverato con una grande passione per il mare, che ha perso la sua battaglia contro un sarcoma, i suoi amici pescatori gli hanno voluto rendere omaggio in modo originale.

Un esempio di coraggio