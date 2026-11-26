L'incredibile episodio questa mattina sulla linea ferroviaria jonica. Il regionale 5526, partito da Reggio Calabria, ha travolto l'animale all'altezza di Africo: dopo una breve sosta, il convoglio ha ripreso il viaggio trascinando i resti fino al capolinea

Una scena macabra quella che si è verificata questa mattina lungo la linea ferroviaria jonica calabrese. Il treno regionale 5526, partito da Reggio Calabria e diretto a Catanzaro Lido, ha investito un cavallo che si trovava sui binari all'altezza di Africo, nella Locride.

L'impatto ha provocato la morte dell'animale e una temporanea interruzione della corsa. Fin qui, un incidente ferroviario come altri già verificatisi lungo la tratta jonica. A rendere però particolarmente inquietante l'episodio è quanto accaduto successivamente.

Investe un cavallo ma non si ferma: il treno trasporta la carcassa per tutta la linea jonica

Dopo essere rimasto fermo per qualche tempo, il convoglio ha infatti ripreso il viaggio verso Catanzaro Lido senza che i resti dell'animale investito fossero stati completamente rimossi. Parte della carcassa sarebbe rimasta incastrata nella parte inferiore del treno, trascinata lungo la linea ferroviaria fino alla stazione di destinazione, a decine di chilometri dal luogo dell'investimento.

La carcassa del cavallo trascinata fino a Catanzaro Lido

Il regionale ha dunque proseguito la propria corsa lungo la costa jonica, raggiungendo il capolinea con i resti dell'animale ancora attaccati al convoglio. Per questo motivo, stazione dopo stazione, il treno è arrivato su tutte le fermate previste esibendo la carcassa del cavallo che era rimasta incastrata tra le rotaie del treno, un cruento quanto inaspettato spettacolo per chi si trovava a vedere la scena ma soprattutto una indicibile crudeltà nei confronti dei resti dell’animale.

Non è ancora chiaro come il cavallo sia finito sui binari, né quali verifiche siano state effettuate durante la sosta del convoglio dopo l’incidente. Quello che è dato sapere è che, subito dopo l’episodio e la ripartenza del treno, la circolazione è stata sospesa per effettuare verifiche sui binari.

L'episodio arriva peraltro in un periodo particolarmente difficile per i viaggiatori della linea jonica, alle prese da settimane con ritardi, soppressioni e rimodulazioni delle corse che stanno esasperando soprattutto i pendolari della Locride.