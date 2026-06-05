Nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di attuazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di soggiorno degli stranieri, la Questura di Catanzaro ha eseguito il rimpatrio di un cittadino straniero destinatario di un provvedimento di obbligo di rimpatrio.

L’operazione è stata disposta dal Questore di Catanzaro ed è stata portata a termine mediante accompagnamento presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino, da dove il cittadino straniero è stato imbarcato su un volo diretto a Nuova Delhi. L’uomo, già richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, era stato raggiunto da un provvedimento di inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza, emesso dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone, con contestuale attestazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale.

A seguito della definizione del procedimento amministrativo e delle verifiche effettuate dagli operatori della Terza Sezione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, è stata accertata la posizione di irregolarità del cittadino straniero sul territorio dello Stato. Nei suoi confronti erano state precedentemente applicate misure alternative al trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio, consistenti nella consegna del passaporto alle autorità competenti e nell’obbligo di presentazione periodica alla Polizia Giudiziaria, in ragione della temporanea sussistenza di impedimenti all’immediata esecuzione del rimpatrio.

Una volta rimossi gli ostacoli che avevano impedito l’accompagnamento immediato alla frontiera e acquisita la convalida del Giudice di Pace di Catanzaro sul provvedimento di accompagnamento disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, è stato possibile procedere all’esecuzione del rimpatrio nel Paese di origine. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dalla Questura di Catanzaro, finalizzate a garantire il rispetto della normativa sull’immigrazione e a contrastare ogni forma di permanenza irregolare sul territorio provinciale.