Secondo le prime informazioni raccolte, il ferito avrebbe riportato diversi traumi, ma sarebbe rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso

Incidente stradale sulla strada provinciale 163/1 che collega Nocera Paese a Nocera Marina, all’altezza dell’incrocio con l’arteria secondaria che conduce alla popolosa frazione di Campodorato.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto Kawasaki. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme all’elisoccorso, atterrato nella zona per consentire le cure e il trasferimento del motociclista.

Secondo le prime informazioni raccolte, il ferito avrebbe riportato diversi traumi, ma sarebbe rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità lungo il tratto interessato.

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