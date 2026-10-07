Dopo i tre giorni di blocco a Vibo Valentia i trattori dei manifestanti del Movimento Autonomo Territorio e Agricoltura si sono spostati a Lamezia Terme per attuare un nuovo presidio.

Alla spicciolata hanno raggiunto l’area dell’ex zuccherificio e successivamente hanno iniziato a muovere verso l’aeroporto, transitando anche davanti la stazione ferroviaria. Al momento occupano una delle rotatorie di accesso all'area aeroportuale. Circa una decina i mezzi agricoli impiegati. Il luogo è presidiato dagli uomini della Polizia Stradale per la gestione delle criticità.

Gli agricoltori insistono nel chiedere una riduzione del costo del gasolio agricolo schizzato a quota 1,60 euro. La protesta, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, si protrarrà per tutta la giornata.