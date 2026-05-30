Le fiamme gialle hanno inoltre posto sotto sequestro anche un altro negozio appartenente agli stessi proprietari. E c’è un’indagine per truffa

Il Nucleo operativo - Nucleo mobile della Guardia di finanza di Lamezia Terme ha posto sotto sequestro la gioielleria Tropea in via Metauro, nel centro di Lamezia, perché avrebbe esercitato l’attività di vendita di gioielli e di compro oro senza la necessaria licenza del questore. Le fiamme gialle hanno inoltre posto sotto sequestro anche un altro negozio di Ester Tropea che si trova in piazza d’Armi.

Ester Tropea, da quanto si apprende, è indagato dalla Finanza, insieme Simone Mete per il reato di truffa.