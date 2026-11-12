Il Tar Calabria ha respinto il ricorso elettorale presentato da Maria Gigliotti, confermando l'elezione di Lidia Vescio al consiglio provinciale di Catanzaro. La controversia, nata dopo le elezioni per il rinnovo dell'assise provinciale del 28 marzo 2026, riguardava l'assegnazione dell'ultimo seggio alla lista «Progressisti per la Provincia di Catanzaro» e la validità di una scheda verde dal peso ponderato determinante.

Al centro del contenzioso c'era una scheda sulla quale l'elettore aveva espresso il voto per la lista «Progressisti per la Provincia di Catanzaro», indicando come preferenza Lidia Vescio. Nel riquadro riservato a un'altra lista, «Provincia Moderata», compariva però lo stesso cognome, scritto e successivamente barrato a matita. Per Gigliotti, prima dei non eletti, quella cancellatura avrebbe rappresentato un segno di riconoscimento, tale da rendere identificabile il votante e comportare quindi l'invalidità del suffragio.

L'ufficio elettorale aveva proclamato eletta Vescio con 3.692 punti ponderati, contro i 3.272 attribuiti a Gigliotti. La scheda contestata apparteneva alla fascia demografica dei Comuni tra 30mila e 100mila abitanti, con un indice di ponderazione pari a 603: la sua eventuale esclusione avrebbe potuto incidere sull'attribuzione dell'ultimo seggio.

Nel corso del giudizio, la Prima sezione del Tar Calabria, presieduta da Gerardo Mastrandrea e con Arturo Levato estensore, ha disposto una verificazione sulle schede elettorali. Dall'esame è emerso che, oltre al voto di lista e alla preferenza per Vescio correttamente espressi, compariva soltanto il cognome barrato nel riquadro della lista concorrente, che peraltro non presentava candidati con quel cognome. Non sono stati rilevati altri segni grafici anomali o elementi che potessero far pensare a un tentativo di rendere riconoscibile il voto.

Nella sentenza 2175/2026, i giudici hanno richiamato il principio del favor voti, previsto dall'articolo 64 del Dpr 570/1960, secondo cui il suffragio va salvaguardato quando sia possibile ricostruire in maniera inequivocabile la volontà dell'elettore. La semplice cancellatura di una preferenza erroneamente riportata sulla scheda, hanno chiarito i magistrati, non costituisce di per sé un segno di riconoscimento. Né rileva il fatto che, nelle elezioni provinciali, a votare siano amministratori locali, ai quali si presume una maggiore consapevolezza delle modalità di compilazione: anche in questo caso, infatti, la correzione di un errore materiale può essere ricondotta a una comune svista, senza che venga compromessa la genuinità del voto.

Con il rigetto del ricorso resta dunque invariata la composizione del consiglio provinciale di Catanzaro, con la conferma dell'elezione di Lidia Vescio. Il Tar ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, in considerazione della particolarità e della delicatezza delle questioni interpretative affrontate.