Il 19enne ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua moto, scontratasi con un'auto lungo la strada provinciale 162/2. Una tragedia che ha scosso profondamente l'intera cittadinanza

La comunità di Maida si stringe nel dolore per la prematura e tragica scomparsa di Gabriel Marchetta, il diciannovenne rimasto vittima di un drammatico incidente stradale nei giorni scorsi. Per la giornata di domani, sabato 6 giugno, il sindaco Salvatore Paone ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino con l'ordinanza numero 33.

Il giovane ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua moto, scontratasi con un'auto lungo la strada provinciale 162/2, nel territorio comunale di Maida. Una tragedia che ha scosso profondamente l'intera cittadinanza.

In una nota, l'amministrazione comunale ha espresso il proprio profondo cordoglio, facendosi portavoce del sentimento dell'intera comunità. Le esequie del diciannovenne si terranno sabato 6 giugno alle ore 16:00. In concomitanza con la cerimonia funebre, il Comune ha disposto una serie di misure per favorire il raccoglimento: bandiere a mezz'asta presso la sede della Casa Comunale; sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche; invito ai commercianti ad abbassare le serrand e dei propri esercizi in segno di partecipazione al dolore collettivo durante lo svolgimento dei funerali.