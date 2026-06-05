La comunità di Maida si stringe nel dolore per la prematura e tragica scomparsa di Gabriel Marchetta, il diciannovenne rimasto vittima di un drammatico incidente stradale nei giorni scorsi. Per la giornata di domani, sabato 6 giugno, il sindaco Salvatore Paone ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino con l'ordinanza numero 33.

Il giovane ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua moto, scontratasi con un'auto lungo la strada provinciale 162/2, nel territorio comunale di Maida. Una tragedia che ha scosso profondamente l'intera cittadinanza.

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Tragico incidente a Maida, 19enne morto nello scontro tra la sua moto e un’auto

Redazione Cronaca
Tragico incidente a Maida, 19enne morto nello scontro tra la sua moto e un’auto

In una nota, l'amministrazione comunale ha espresso il proprio profondo cordoglio, facendosi portavoce del sentimento dell'intera comunità. Le esequie del diciannovenne si terranno sabato 6 giugno alle ore 16:00. In concomitanza con la cerimonia funebre, il Comune ha disposto una serie di misure per favorire il raccoglimento: bandiere a mezz'asta presso la sede della Casa Comunale; sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche; invito ai commercianti ad abbassare le serrande dei propri esercizi in segno di partecipazione al dolore collettivo durante lo svolgimento dei funerali.