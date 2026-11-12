La Calabria potrà beneficiare del 26,5% delle risorse stanziate dal Governo per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici di inizio anno. È il riparto licenziato nei giorni scorsi dal dipartimento della Protezione civile nazionale che, dopo una lunga istruttoria, ha adottato l’ordinanza sulla scorta dei fondi assegnati da Palazzo Chigi.

Si era a febbraio e il Cdm si riunì dapprima per dichiarare lo stato d’emergenza e successivamente per destinare risorse alle tre regioni colpite dai cicloni. Il Governo in quella fase stanziò 200 milioni di euro per il 2026 e altrettante risorse per il 2027 da ripartire tra Calabria, Sardegna e Sicilia, i tre territori stravolti dal passaggio dei cicloni. Il dipartimento di Protezione civile ha licenziato nei giorni scorsi una ordinanza di assegnazione delle risorse che fa seguito alla ricognizione dei fabbisogni trasmesse dai commissari delegati.

Nello specifico, la Calabria aveva dichiarato la necessità di fondi per 585.576.207 allo scopo di predisporre interventi infrastrutturali. La Sardegna aveva trasmesso un fabbisogno pari a 352.413.025, la Sicilia di 1.726.632.984. Per provvedere alle necessità dei tre territori, insomma, sarebbero serviti oltre due miliardi e mezzo (2.664.622.218). Molto più contenute in realtà le disponibilità del Governo, la Prociv nazionale si è quindi limitata a compiere una istruttoria sulle richieste avanzate dalle tre regioni.

Il risultato è condensato nell’ordinanza che ha ripartito 185 milioni di euro; poco meno di 15 milioni sono stati assegnati unicamente al comune di Niscemi per far fronte al vasto fenomeno di dissesto. La restante parte, pari a 185.355.324, è stata quindi distribuita in parti percentuali alle tre regioni. Alla Calabria è toccato il 26,5%, ovvero 49.119.161 euro, alla Sardegna il 9,3% che tradotto ammonta a 17.238.045 e, infine, la Sicilia ha ottenuto il 64,2% delle risorse (al netto di Niscemi), pari a 118.998.118 euro.

Nell’ordinanza si chiarisce che «non trovano copertura integrale i fabbisogni comunicati dalle Regioni e che si ritiene di provvedere in misura proporzionale al fabbisogno la cui valutazione preliminare è risultata positiva». Secondo quanto stabilito dalla Prociv, le risorse dovranno essere utilizzate per completare gli interventi di emergenza già avviati, fornire ulteriore assistenza e sostegno alla popolazione colpita, procedere al ripristino dei servizi pubblici ed essenziali, alla realizzazione di interventi urgenti di protezione civile e alla riduzione del rischio residuo e alla prevenzione di ulteriori situazioni di pericolo.

Ai commissari delegati si chiede la predisposizione, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del capo della Prociv e, quindi, trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi.

Il trasferimento delle risorse avverrà in due tranche. Il 50% verrà liquidato dopo la pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale. La seconda tranche verrà corrisposta dopo che il commissario delegato avrà attestato di aver speso almeno l'80% della prima tranche.