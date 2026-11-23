VIDEO | Raffiche di vento oltre i 100 km/h, soprattutto nelle province di Catanzaro e Cosenza. Alberi abbattuti, strutture divelte e autovetture danneggiate. Potenziato il dispositivo di soccorso con ulteriori squadre operative

Una giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco della Calabria, impegnati su tutto il territorio regionale a causa delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti raffiche di vento che in alcune zone hanno superato i 100 km/h.

Le province maggiormente interessate sono quelle di Catanzaro e Cosenza, dove si concentra il maggior numero di richieste di soccorso. Fortunatamente, al momento, non si registrano conseguenze per le persone. Gli interventi riguardano prevalentemente alberi sradicati, rami spezzati , pannelli pubblicitari divelti, pluviali e antenne televisive danneggiati. Numerosi gli elementi finiti sulle sedi stradali, con conseguenti disagi alla circolazione.

Per fronteggiare il considerevole numero di richieste di soccorso, i Comandi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Cosenza hanno disposto il potenziamento del dispositivo di soccorso, richiamando in servizio personale libero dal turno e predisponendo ulteriori squadre operative. Una misura necessaria per incrementare la capacità di risposta sul territorio e garantire la gestione delle numerose segnalazioni pervenute alle sale operative.

Particolarmente impegnativa la notte appena trascorsa nel capoluogo calabrese. In via Misasi, le violente raffiche di vento hanno divelto diversi pannelli fotovoltaici installati sulla copertura di un'abitazione. Alcuni elementi sono precipitati nel piazzale sottostante, danneggiando alcune autovetture e provocando anche la rottura di infissi e vetrate.

Per le operazioni di messa in sicurezza è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco con personale specializzato nelle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). Gli operatori hanno raggiunto la copertura dell'edificio, provvedendo a recuperare e mettere in sicurezza oltre dieci pannelli ancora presenti sul tetto, ma in condizioni di instabilità e potenzialmente pericolosi. Sono stati inoltre recuperati e sistemati gli elementi di zavorra dell'impianto e rimossi i frammenti di vetro pericolanti.

Un altro intervento si è reso necessario in via Alberti, dove alcuni pannelli di rivestimento coibentato, distaccatisi dalla facciata di un edificio al civico 28, sono precipitati sulla strada, danneggiando alcune autovetture. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a delimitare l'area interessata e a mettere in sicurezza la zona sottostante, con il supporto dei Carabinieri per rintracciare i proprietari dei veicoli e consentirne lo spostamento.

Numerosi anche gli interventi per alberi e rami caduti sulla sede stradale. Oltre alle operazioni effettuate nel territorio di Borgia, diverse richieste di soccorso hanno interessato il comune di Catanzaro, in particolare Piazza Montegrappa, dove il forte vento ha provocato la caduta di alberi e rami. Le squadre sono intervenute per il taglio e la rimozione degli elementi caduti, ripristinando le condizioni di sicurezza.

Il bilancio regionale degli interventi alle ore 18:10

L'ondata di maltempo continua a impegnare le strutture territoriali dei Vigili del Fuoco. Questo il quadro aggiornato delle attività:

Catanzaro: 44 interventi effettuati, 33 in coda.

Cosenza: 28 interventi effettuati, 39 in coda.

Crotone: 10 interventi effettuati, nessuno in coda.

Reggio Calabria: 21 interventi effettuati, nessuno in coda.

Vibo Valentia: 2 interventi effettuati, nessuno in coda.

Complessivamente, alle ore 18:10, risultano 105 interventi effettuati e 72 ancora in attesa di espletamento, per un totale di 177 interventi tra quelli conclusi e quelli ancora da effettuare.

Le squadre dei Vigili del Fuoco proseguono senza sosta le operazioni su tutto il territorio regionale, fronteggiando le numerose richieste di soccorso e garantendo gli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza durante le fasi di maggiore intensità del vento, evitando la sosta in prossimità di alberi, strutture precarie, impalcature e manufatti che potrebbero essere interessati da cedimenti o distacchi.