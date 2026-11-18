La Guardia di Finanza ha perquisito l’abitazione di un uomo residente in Viale Isonzo e già noto per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti
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Un'operazione condotta dai Baschi Verdi del Gruppo della Guardia di Finanza di Catanzaro, con il supporto dell'unità cinofila della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme, ha portato all'arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano di cinquant'anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti vicende giudiziarie legate agli stupefacenti.
I fatti si sono svolti nei giorni scorsi nel quadro dei servizi di controllo del territorio disposti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane. I militari delle Fiamme Gialle hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, situata nel quartiere di Viale Isonzo a Catanzaro.
Nel corso dell'ispezione sono stati rinvenuti circa cinquecento grammi di hashish, già suddivisi in panetti. Secondo le stime effettuate dagli inquirenti, la sostanza sequestrata avrebbe potuto fruttare proventi illeciti per circa 10.000 euro.
Al termine delle operazioni, l'uomo è stato inizialmente associato alla Casa Circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro.
Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l'arresto, applicando nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere.