Operazione a tutela della sicurezza alimentare da parte dei Carabinieri del NAS di Catanzaro, che hanno sequestrato circa 15 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

Il controllo è stato effettuato all’interno di una pescheria del capoluogo calabrese, nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio del territorio finalizzata a garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti destinati ai consumatori. Durante l’ispezione, i militari hanno individuato preparati ittici sprovvisti di etichettatura e di documentazione idonea a certificarne la provenienza, elemento essenziale per assicurare la trasparenza lungo tutta la filiera alimentare.

Il valore complessivo della merce sequestrata è stato stimato in circa 1.000 euro. A seguito delle verifiche è scattato il sequestro amministrativo dei prodotti, immediatamente sottratti alla vendita per evitare potenziali rischi per la salute pubblica.

Al titolare dell’attività sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente, con conseguenti sanzioni amministrative.